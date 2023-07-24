В Киевской области представили проект нового герба и флага

Презентация проектов нового герба и флага Киевской области. Фото: t.me/kyivoda

В Киевской области был презентован проект нового герба и флага. С 1999 года на символике изображен Юрий Змееборец, копирующий Георгия Победоносца на гербе Москвы и области.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

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"С начала полномасштабного вторжения России в Украину встал вопрос об изменении символики. Она должна соответствовать нашей истории, культурным ценностям, учитывать социально-экономические особенности и традиции региона", — отметил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

По инициативе КОВА была проведена геральдическая экспертиза официальной символики области. Проекты нового герба и флага прошли экспертизу Института истории НАНУ.

Специалисты предложили, чтобы в основе герба Киевской области был изображен ангел. Вариантов нового флага четыре — герб с изображением ангела на разных цветных фонах: синий, белый и пурпурный.

"На реализацию проекта не потрачено ни копейки из областного бюджета. Новая символика будет подробно обсуждаться в громадах, запустим широкий опрос. Согласованный вариант будет утверждаться на сессии облсовета", — добавил Кравченко.

Проект герба в Киевской области. Фото: t.me/kyivoda

Презентация проектов нового герба и флага в Киевской области. Фото: t.me/kyivoda

Презентация проектов нового герба и флага в Киевской области. Фото: t.me/kyivoda

Презентация проектов нового герба и флага в Киевской области. Фото: t.me/kyivoda

Пост КОВА. Фото: t.me/kyivoda

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