У Київській області представили проєкт нового герба та прапора
У Київській області презентували проєкт нового герба та прапора. З 1999 року на символіці зображений Юрій Змієборець, який копіює Георгія Побідоносця на гербі Москви та області.
Про це повідомляє Київська ОВА.
Новий герб та прапор Київської області
"З початку повномасштабного вторгнення Росії до України постало питання про зміну символіки. Вона повинна відповідати нашій історії, культурним цінностям, враховувати соціально-економічні особливості й традиції регіону", — зазначив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
За ініціативою КОВА було проведено геральдичну експертизу офіційної символіки області. Проєкти нового герба та прапора пройшли експертизу Інституту історії НАНУ.
Фахівці запропонували, щоб в основі герба Київської області був зображений ангел. Варіантів нового прапора є чотири — герб із зображенням ангела на різних кольорових фонах: синій, білий та пурпуровий.
"На реалізацію проєкту не витрачено жодної копійки з обласного бюджету. Нова символіка детально обговорюватиметься в громадах, запустимо широке опитування. Узгоджений варіант затверджуватиметься на сесії облради", — додав Кравченко.
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