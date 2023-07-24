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У Київській області представили проєкт нового герба та прапора

24 липня 2023 20:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Київській області представили проєкт нового герба та прапора
Презентація проєктів нового герба та прапора Київської області. Фото: t.me/kyivoda
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Київській області презентували проєкт нового герба та прапора. З 1999 року на символіці зображений Юрій Змієборець, який копіює Георгія Побідоносця на гербі Москви та області.

Про це повідомляє Київська ОВА.

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"З початку повномасштабного вторгнення Росії до України постало питання про зміну символіки. Вона повинна відповідати нашій історії, культурним цінностям, враховувати соціально-економічні особливості й традиції регіону", — зазначив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

За ініціативою КОВА було проведено геральдичну експертизу офіційної символіки області. Проєкти нового герба та прапора пройшли експертизу Інституту історії НАНУ.

Фахівці запропонували, щоб в основі герба Київської області був зображений ангел. Варіантів нового прапора є чотири — герб із зображенням ангела на різних кольорових фонах: синій, білий та пурпуровий.

"На реалізацію проєкту не витрачено жодної копійки з обласного бюджету. Нова символіка детально обговорюватиметься в громадах, запустимо широке опитування. Узгоджений варіант затверджуватиметься на сесії облради", — додав Кравченко.

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Проєкт герба Київської області. Фото: t.me/kyivoda
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Презентація проєктів нового герба та прапора Київської області. Фото: t.me/kyivoda
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Презентація проєктів нового герба та прапора Київської області. Фото: t.me/kyivoda
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Презентація проєктів нового герба та прапора Київської області. Фото: t.me/kyivoda
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Допис КОВА. Фото: t.me/kyivoda

Нагадаємо, у Шевченківському районі столиці зʼявиться мурал, який буде присвячений зоозахисниці Анастасії Тихій. Стінопис вже створюється на вулиці Златоустівській.

Також ми писали, що у Києві не встановлюють мобільні укриття на зупинках громадського транспорту та місцях сімейного відпочинку. Як виявилось, у столиці їх немає через законодавчі обмеження.

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