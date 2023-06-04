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В Киевской области вспыхнул масштабный пожар

4 июня 2023 13:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киевской области вспыхнул масштабный пожар
Пожарный рядом с автомобилем. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За городом Вышгород Киевской области произошел масштабный пожар. По предварительным данным, в поле горят пластиковые трубы.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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"Предварительно, в поле горят пластиковые трубы. На месте работают спасатели и полицейские", — говорится в сообщении.

Пожар в Киевской области
Пожар в Киевской области Фото: t.me/policekyivregion

В полиции отметили, что в результате пожара люди не пострадали. В настоящее время устанавливается причина возгорания.

Напомним, 30 мая в поселке городского типа Татарбунары в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошел пожар в лицее. Спасатели, которые прибыли на место происшествия,  быстро установили, что горит крыша одного из корпусов.

Также мы писали, что 25 мая в Броварском районе Киевской области произошла автокатастрофа. На автодороге Киев — Харьков перевернулся бензовоз. В результате инцидента начался пожар.

Добавим, 15 мая под Киевом произошел масштабный пожар. Жители столицы видели сильный дым за городом из домов на Виноградаре и Оболони.

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