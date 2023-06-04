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У Київській області спалахнула масштабна пожежа

4 червня 2023 13:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Київській області спалахнула масштабна пожежа
Пожежник поряд з автомобілем. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За містом Вишгород Київської області сталася масштабна пожежа. За попередньою інформацією, у полі горять пластикові труби.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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"Попередньо, у полі горять пластикові труби. На місці працюють рятувальники та поліцейські", — йдеться у повідомленні.

Пожар в Киевской области
Пожежа у Київській області. Фото: t.me/policekyivregion

У поліції зазначили, що внаслідок пожежі люди не постраждали. Наразі встановлюється причина загоряння.

Нагадаємо, 30 травня у селищі міського типу Татарбунари в Білгород-Дністровському районі Одеської області сталася пожежа в ліцеї. Прибувши на місце події, рятувальники швидко встановили, що горить дах одного з корпусів.

Також ми писали, що 25 травня у Броварському районі Київської області сталася автокатастрофа. На автодорозі Київ — Харків перекинувся бензовоз. Внаслідок інциденту розпочалася пожежа.

Додамо, 15 травня під Києвом сталася масштабна пожежа. Мешканці столиці бачили сильний дим за містом з будинків на Виноградарі та Оболоні.

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