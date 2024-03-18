В Киевской области осудили самопровозглашенного главу Дымерской ОТГ во время оккупации

Самопровозглашенный глава Дымерской ОТГ в суде. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Киевской области осудили самопровозглашенного главу Дымерской объединенной территориальной громады во время российской оккупации. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в понедельник, 18 марта.

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Сотрудничество с оккупантами

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской областной прокуратуры суд признал жителя Киевской области виновным в коллаборационной деятельности и несанкционированном распространении информации о Вооруженных Силах Украины в условиях военного положения", — говорится в сообщении.

Фигурант приговорен к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд запретил ему 15 лет занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также организациях, оказывающих публичные услуги.

В суде прокуроры доказали, что мужчина после временной оккупации пгт Дымер Вышгородского района Киевской области добровольно согласился на предложение захватчиков по сотрудничеству. Он помогал им ориентироваться на местности.

В начале марта 2022 года россияне принудительно собрали местное население. Во время выступления перед гражданами предатель сообщил, что отныне он новоизбранный глава Дымерской ОТГ.

"Он дал интервью российскому медиа, в котором рассказывал о лояльности оккупантов и необходимости сотрудничества с ними. В административном здании поселкового совета осуществлял прием граждан, раздавал жителям населенного пункта газеты с пропагандой вооруженной агрессии РФ против Украины и "гуманитарную помощь", которая поступала с территории страны-агрессора", — говорится в сообщении.

Фигурант подбирал людей для незаконного сотрудничества с армией РФ, привлекал их для выполнения работ в поселковом совете и на территории громады.

К тому же предатель предоставлял российским оккупантам сведения об участниках АТО, территориальной обороне и депутатах среди местных жителей.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали семью предателей с Киевской области. Известно, что отец с сыном корректировали ракетные удары по столичному региону, "сливали" геолокации базирования Сил обороны, а также занимались захоронением останков российских оккупантов, погибших в бою за Киев. Фигурантам грозит пожизненное заключение.

Также в Киеве блогер-косметолог в соцсети TikTok называла агрессию российских оккупантов против Украины гибридной войной. К тому же она потребовала компенсацию у государства за нелегкие последние годы жизни в столице.