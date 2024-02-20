В киевской гостинице произошла стрельба — подробности
В киевской гостинице на Печерске произошла стрельба. Между двумя посетителями возник конфликт, в ходе которого один из них достал оружие.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 20 февраля.
Стрельба в Киеве
К правоохранителям поступило сообщение о конфликте в одном из отелей. Для документирования события выехала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.
"На месте происшествия правоохранители установили, что между двумя посетителями возник конфликт, в результате которого один из мужчин нанес удар другому, а затем достал оружие и произвел выстрел. Пострадавший получил ранения, врачи на месте оказали ему медицинскую помощь", — говорится в сообщении.
Полицейские установили личность правонарушителя и задержали его. Им оказался уроженец Львовской области 1998 года рождения. С места происшествия эксперты изъяли доказательства.
По данному факту следователи начали уголовное производство за хулиганство. Задержанному объявлено подозрение, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Бориспольском районе женщина просидела четыре часа прикованной к батарее. По ее словам, это сделал ее сожитель и ушел.
Также в Киеве правоохранители задержали мужчину, который нанес смертельные травмы знакомому. В разгар ссоры злоумышленник ударил его ножом в грудную клетку.
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