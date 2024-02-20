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В киевской гостинице произошла стрельба — подробности

20 февраля 2024 12:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В киевской гостинице произошла стрельба — подробности
Полицейские в отеле. Фото: t.me/gunpKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В киевской гостинице на Печерске произошла стрельба. Между двумя посетителями возник конфликт, в ходе которого один из них достал оружие.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 20 февраля.

Стрельба в Киеве

К правоохранителям поступило сообщение о конфликте в одном из отелей. Для документирования события выехала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

"На месте происшествия правоохранители установили, что между двумя посетителями возник конфликт, в результате которого один из мужчин нанес удар другому, а затем достал оружие и произвел выстрел. Пострадавший получил ранения, врачи на месте оказали ему медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

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Место стрельбы в Киеве. Фото: t.me/gunpKyiv

Полицейские установили личность правонарушителя и задержали его. Им оказался уроженец Львовской области 1998 года рождения. С места происшествия эксперты изъяли доказательства.

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Оружие фигуранта. Фото: t.me/gunpKyiv

По данному факту следователи начали уголовное производство за хулиганство. Задержанному объявлено подозрение, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Бориспольском районе женщина просидела четыре часа прикованной к батарее. По ее словам, это сделал ее сожитель и ушел.

Также в Киеве правоохранители задержали мужчину, который нанес смертельные травмы знакомому. В разгар ссоры злоумышленник ударил его ножом в грудную клетку.

Киев
стрельба
полиция
конфликт
подозрение

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