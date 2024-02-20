У київському готелі сталася стрілянина — подробиці

Поліцейські в готелі. Фото: t.me/gunpKyiv

У київському готелі на Печерську сталася стрілянина. Між двома відвідувачами виник конфлікт, під час якого один з них дістав зброю.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у вівторок, 20 лютого.

Стрілянина у Києві

До правоохоронців надійшло повідомлення про конфлікт у одному із готелів. Для документування події виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

"На місці події правоохоронці встановили, що між двома відвідувачами виник конфлікт, у результаті якого один із чоловіків завдав удар іншому, а потім дістав зброю і здійснив постріл. Потерпілий отримав поранення, лікарі на місці надали йому медичну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Місце стрілянини у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

Поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його. Ним виявився уродженець Львівської області 1998 року народження. З місця події експерти вилучили речові докази.

Зброя фігуранта. Фото: t.me/gunpKyiv

За цим фактом слідчі почали кримінальне провадження за хуліганство. Затриманому оголошено підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Бориспільському районі жінка просиділа чотири години прикутою до батареї. За її словами, це зробив її співмешканець та пішов.

Також у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який завдав смертельних травм знайомому. У розпалі сварки зловмисник вдарив його ножем в грудну клітину.