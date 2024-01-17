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В Киевском метро пошел снег — что произошло

17 января 2024 21:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киевском метро пошел снег — что произошло
Вагон Киевского метро. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В сети распространили видео, где видно, как вагон Киевского метро засыпает снегом. Как пишут пользователи соцсетей, вероятно, в крыше поезда произошла трещина.

Об этом сообщают украинские телеграмм-каналы.

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Пока неизвестно, когда было снято видео, однако отмечается, что событие произошло между станциями "Лесная" и "Черниговская" на красной ветке метро.

Напомним, глава и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов заявил, что тоннель метрополитена между станциями метро Демеевская и Лыбидская могут открыть через годы. Не стоит ожидать, что это произойдет в ближайшее время.

Добавим, в вестибюле станции метро Академгородок через потолок начала просачиваться вода. Влага уже успела испортить стены и штукатурку.

Ранее мы писали, что в Киеве на участке метрополитена между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" зафиксировали просадку тоннелей. Там планируется провести плановый ремонт.

Киев
метро
Украина
снег
событие

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