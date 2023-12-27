В киевском метро проседают тоннели на еще одном участке — что говорит власть

Столичный метрополитен. Фото: Новини.LIVE

В Киеве на участке метрополитена между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" зафиксировали просадку тоннелей. Там планируется провести плановый ремонт.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью УП.

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Просадка тоннеля в метро Киева

"Проседает тоннель, будут плановые работы. Это вопрос своевременного обследования, своевременного ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет никаких больших проблем", — сказал он.

По словам Поворозника, руководство метрополитена обещает, что полностью движение поездов перекрывать не будут. Вероятно, что на участке организуют поочередное челночное движение одним туннелем в обе стороны.

"Мы будем останавливать движение одним тоннелем, а не двумя одновременно. Это вопрос организации работы в части перевозки пассажиров. Будут временные проезды, другая схема организации движения. Поезда нигде не будут разворачиваться, они будут по очереди проезжать этот участок по одному тоннелю", — отметил чиновник КГГА.

Он добавил, что новая схема организации движения будет предусматривать более длинные интервалы между поездами. В то же время будут организованы дополнительные маршруты наземного транспорта. Работы планируют начать летом 2024 года.

Напомним, что в Киеве на Оболонско-Теремковской линии метрополитена ситуация стабильная, без критических проблем в транспортной системе и без угрозы жизни людей. Также не зафиксировано затопление ни одной станции.

Кроме того, в Киеве возле бывшего Демеевского рынка произошло проседание асфальта. По состоянию на 19 декабря ситуацию стабилизировали и проседание прекратилось. Теперь участок улицы находится под постоянным наблюдением специалистов.