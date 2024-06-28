Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В киевском метро спасатели извлекли тело женщины из-под вагона arrow

В киевском метро спасатели извлекли тело женщины из-под вагона

28 июня 2024 12:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Падение человека на пути в метро — спасатели получили тело
Спасатели извлекли тело. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В столичном метрополитене в пятницу, 28 июня, на пути упал человек. Спасатели извлекли тело женщины из-под вагона.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Читайте также:

Женщина упала под поезд в метро 28 июня

"В столице спасатели извлекли тело женщины из-под вагона поезда киевского метрополитена", — говорится в сообщении.

на Золотых Воротах женщина упала под поезд 28 июня
Спасатели извлекли тело. Фото: ГСЧС

Так, сегодня утром на рельсы под поезд на станции метро "Золотые Ворота" попал человек — женщину зажало под первым вагоном.

В Киеве на станции Золотые Ворота человек упал под поезд
Спасатели деблокируют тело. Фото: ГСЧС

Спасители с помощью гидравлического инструмента деблокировали ее тело, обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранители.

null
Скриншот поста ГСЧС

Ранее мы писали, что на станции метрополитена "Золотые ворота" на пути упал человек. Движение поездов на "зеленой" ветке временно останавливали.

Кроме того, на станции киевского метро "Университет" парень упал под вагон поезда.

Киев
украинцы
метро
ГСЧС
несчастный случай
спасатели
гибель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

28 июня 2024
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы