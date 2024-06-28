Падение человека на пути в метро — спасатели получили тело

В киевском метро спасатели извлекли тело женщины из-под вагона
В столичном метрополитене в пятницу, 28 июня, на пути упал человек. Спасатели извлекли тело женщины из-под вагона.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Женщина упала под поезд в метро 28 июня
"В столице спасатели извлекли тело женщины из-под вагона поезда киевского метрополитена", — говорится в сообщении.
Так, сегодня утром на рельсы под поезд на станции метро "Золотые Ворота" попал человек — женщину зажало под первым вагоном.
Спасители с помощью гидравлического инструмента деблокировали ее тело, обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранители.
Ранее мы писали, что на станции метрополитена "Золотые ворота" на пути упал человек. Движение поездов на "зеленой" ветке временно останавливали.
Кроме того, на станции киевского метро "Университет" парень упал под вагон поезда.
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