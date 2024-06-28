Падение человека на пути в метро — спасатели получили тело

Спасатели извлекли тело. Фото: ГСЧС

В столичном метрополитене в пятницу, 28 июня, на пути упал человек. Спасатели извлекли тело женщины из-под вагона.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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"В столице спасатели извлекли тело женщины из-под вагона поезда киевского метрополитена", — говорится в сообщении.

Спасатели извлекли тело. Фото: ГСЧС

Так, сегодня утром на рельсы под поезд на станции метро "Золотые Ворота" попал человек — женщину зажало под первым вагоном.

Спасатели деблокируют тело. Фото: ГСЧС

Спасители с помощью гидравлического инструмента деблокировали ее тело, обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранители.

Скриншот поста ГСЧС

Ранее мы писали, что на станции метрополитена "Золотые ворота" на пути упал человек. Движение поездов на "зеленой" ветке временно останавливали.

Кроме того, на станции киевского метро "Университет" парень упал под вагон поезда.