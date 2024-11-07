Киевское метро переполнено пассажирами, а поезда курсируют с задержкой — что говорят в КГГА

В киевском метро произошел коллапс — что известно
Киевское метро после долгой воздушной тревоги переполнено пассажирами. Поезда курсируют с большим интервалом.
Об этом сообщают местные Telegram каналы в четверг, 7 ноября.
Коллапс в метро
После длившейся восемь часов воздушной тревоги некоторые станции киевского метрополитена перегружены.
Пассажиры сообщают, что в час пик интервал движения между поездами превышает 10 минут. Это приводит к большому скоплению людей на платформах.
На отдельных станциях подземки люди пропускают несколько поездов, поскольку невозможно попасть в вагон из-за большого количества пассажиров.
В КГГА сообщили, что метрополитен возобновляет перевозку пассажиров в обычном режиме после тревоги.
"Сейчас поезда курсируют с такими интервалами: "красная" линия — 5-6 минут "синяя", "зеленая" — 10 минут", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 9:10 на всех линиях будут обычные интервалы около трех минут.
Напомним, 7 ноября российская армия атаковала Киев беспилотниками. В пяти районах столицы зафиксировано падение обломков. Спасатели ликвидируют последствия.
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