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В киевском метро произошел коллапс — что известно

7 ноября 2024 09:09
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Киевское метро переполнено пассажирами, а поезда курсируют с задержкой — что говорят в КГГА
Поезд Киевского метрополитена. Фото: Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Киевское метро после долгой воздушной тревоги переполнено пассажирами. Поезда курсируют с большим интервалом.

Об этом сообщают местные Telegram каналы в четверг, 7 ноября.

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После длившейся восемь часов воздушной тревоги некоторые станции киевского метрополитена перегружены.

Пассажиры сообщают, что в час пик интервал движения между поездами превышает 10 минут. Это приводит к большому скоплению людей на платформах.

На отдельных станциях подземки люди пропускают несколько поездов, поскольку невозможно попасть в вагон из-за большого количества пассажиров.

Киев метро
Переполненная станция метро в Киеве. Фото: соцсети

В КГГА сообщили, что метрополитен возобновляет перевозку пассажиров в обычном режиме после тревоги.

"Сейчас поезда курсируют с такими интервалами: "красная" линия — 5-6 минут "синяя", "зеленая" — 10 минут", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 9:10 на всех линиях будут обычные интервалы около трех минут.

Коллапс метро
Люди ожидают поезд метро. Фото: соцсети

Напомним, 7 ноября российская армия атаковала Киев беспилотниками. В пяти районах столицы зафиксировано падение обломков. Спасатели ликвидируют последствия.

метро Киев общественный транспорт КГГА поезда воздушная тревога

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