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У київському метро стався колапс — що відомо

7 листопада 2024 09:09
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Київське метро переповнене пасажирами, а поїзди курсують із затримкою — що кажуть у КМДА
Поїзд київського метрополітену. Фото: Новини.LIVE
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Київське метро після довгої повітряної тривоги переповнене пасажирами. Поїзда курсують з великим інтервалом.

Про це повідомляють місцеві Telegram канали у четвер, 7 листопада.

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Після повітряної тривоги, яка тривала вісім годин, деякі станції київського метрополітену перевантажені.

Пасажири повідомляють, що у годину пік інтервал руху між потягами перевищує 10 хвилин. Це призводить до великого скупчення людей на платформах.

На окремих станціях підземки люди пропускають по кілька поїздів, оскільки неможливо потрапити у вагон через велику кількість пасажирів.

Київ метро
Переповнена станція метро у Києві. Фото: соцмережі

У КМДА повідомили, що метрополітен відновлює перевезення пасажирів у звичайному режимі після тривоги.

"Наразі поїзди курсують із такими інтервалами: "червона" лінія — 5-6 хвилин, "синя", "зелена" — 10 хвилин", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що із 9:10 на всіх лініях будуть звичайні інтервали — близько трьох хвилин.

Колапс метро
Люди очікують на поїзд метро. Фото: соцмережі

Нагадаємо, 7 листопада російська армія атакувала Київ безпілотниками. У п'ятьох районах столиці зафіксовано падіння уламків. Рятувальники ліквідовують наслідки.

метро Київ громадський транспорт КМДА поїзди повітряна тривога

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