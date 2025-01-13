Ремонт тоннеля метро между Лукьяновской и Золотыми воротами — сколько потратят

Киевское метро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В столичном метро в тоннеле на первом пути между станциями "Лукьяновская" и "Золотые ворота" сделают капитальный ремонт. Известно, что предусмотрено 28,8 млн гривен.

Об этом говорится в объявлении на Prozorro.

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Планируется ремонт с усилением основных конструкций перегонного тоннеля на первом главном пути между станциями. Благодаря этому хотят улучшить состояние оправы, обеспечить безопасность и стабильность конструкций.

Объявление на Prozorro. Фото: скриншот

Для разработки проектной документации выделено 28,8 млн гривен. Аукцион по выбору подрядчика для корректировки проекта состоится завтра, 14 января.

Ремонтные работы планируют завершить до конца 2025 года.

Напомним, в 1962 году метро функционировало уже несколько лет, и власти планировали его значительное развитие. В сети показали, что хотели сделать.

Также КГВА обнародовала список транспортных объектов, которые получат финансирование из городского бюджета в 2025 году.