Ремонт тунелю метро між Лук’янівською та Золотими воротами — скільки витратять

Київське метро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У столичному метро в тунелі на першій колії між станціями "Лук’янівська" та "Золоті ворота" зроблять капітальний ремонт. Відомо, що передбачено 28,8 млн гривень.

Про це йдеться в оголошенні на Prozorro.

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Планується ремонт з посиленням основних конструкцій перегінного тунелю на першій головній колії між станціями. Завдяки цьому хочуть покращити стан оправи, забезпечити безпеку та стабільність конструкцій.

Оголошення на Prozorro. Фото: скриншот

Для розробки проєктної документації виділено 28,8 млн гривень. Аукціон з вибору підрядника для коригування проєкту відбудеться завтра, 14 січня.

Ремонтні роботи планують завершити до кінця 2025 року.

Нагадаємо, у 1962 році метро функціонувало вже декілька років, і влада планувала його значний розвиток. У мережі показали, що хотіли зробити.

Також КМВА оприлюднила список транспортних об'єктів, що отримають фінансування з міського бюджету в 2025 році.