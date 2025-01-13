Ремонт тунелю метро між Лук’янівською та Золотими воротами — скільки витратять

У київському метро відремонтують тунель на зеленій гілці
У столичному метро в тунелі на першій колії між станціями "Лук’янівська" та "Золоті ворота" зроблять капітальний ремонт. Відомо, що передбачено 28,8 млн гривень.
Про це йдеться в оголошенні на Prozorro.
Ремонт у метро Києва
Планується ремонт з посиленням основних конструкцій перегінного тунелю на першій головній колії між станціями. Завдяки цьому хочуть покращити стан оправи, забезпечити безпеку та стабільність конструкцій.
Для розробки проєктної документації виділено 28,8 млн гривень. Аукціон з вибору підрядника для коригування проєкту відбудеться завтра, 14 січня.
Ремонтні роботи планують завершити до кінця 2025 року.
Нагадаємо, у 1962 році метро функціонувало вже декілька років, і влада планувала його значний розвиток. У мережі показали, що хотіли зробити.
Також КМВА оприлюднила список транспортних об'єктів, що отримають фінансування з міського бюджету в 2025 році.
Читайте Новини.LIVE!