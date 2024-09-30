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В киевском метро женщина упала на рельсы — видео

30 сентября 2024 12:08
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Женщина упала на рельсы в киевском метро — видео
Станция метро "Вокзальная" в Киеве. Иллюстративное фото: mirmetro.net
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В понедельник, 30 сентября, в Киеве на станции метро "Вокзальная" женщина упала на рельсы. Движение по красной ветке метро было временно остановлено.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Как сообщают местные Telegram-каналы, инцидент произошел на станции метро "Вокзальная".

В соцсетях пишут, что женщине около 50 лет, она якобы хотела покончить с собой и прыгнула под поезд сама.

"Предварительно, она жива, на месте работают медики", — говорится в сообщении.

Также известно, что движение по красной ветке метро уже возобновлено. Задержка в движении поездов составила семь минут.

Напомним, власти Киева до 2030 планируют масштабное расширение метрополитена. Эти планы обещают значительные улучшения, которые сделают передвижение по городу более быстрым, более удобным и более экологичным.

Также мы писали, что строительство метро на Виноградаре обойдется на 8 млрд грн дороже, чем планировалось. Это связано с рядом нарушений со стороны подрядчика — компании "Киевметрострой".

Киев метро несчастный случай поезда самоубийство

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