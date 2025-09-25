Видео
Зеленский встретился с делегацией Конгресса — что известно
Главная Киев В Киевском СИЗО умер подсудимый по делу о смерти заключенного

В Киевском СИЗО умер подсудимый по делу о смерти заключенного

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 14:19
В СИЗО Киева умер обвиняемый в пытках заключенного
Киевский СИЗО. Фото архивное: ГБР

В Киевском следственном изоляторе умер один из бывших работников учреждения, которого судили по делу о гибели заключенного. Государственное бюро расследований начало новое уголовное производство, чтобы выяснить обстоятельства его смерти.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Читайте также:

У мужчины обнаружили множественные тяжелые травмы внутренних органов

Примерно неделю назад мужчине внезапно стало плохо, и в СИЗО вызвали скорую помощь. Врачи обнаружили у него серьезные внутренние повреждения: разрыв селезенки, закрытую травму живота, ушиб поджелудочной и гематомы кишечника. В то же время внешних следов избиения синяков или царапин не было. Несмотря на лечение, 24 сентября он умер в больнице.

В ГБР отметили, что погибший входил в группу из пяти работников изолятора, которых ГБР обвиняет в избиении заключенного, что закончилось его смертью. В августе этого года расследование завершили и передали дело в суд. Сейчас процессуальное руководство новым производством осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, в апреле 2025 года ГБР сообщило об аресте 13 человек, которых подозревали в систематическом издевательстве и пытках до смерти заключенных в Киевском СИЗО.

В июле Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что во время мониторинга в Киевском СИЗО нашли многочисленные нарушения для заключенных.

В начале сентября в ГБР сообщили, что направят в суд шесть производств в отношении трех работников СИЗО и двух медицинских работников, причастных к пыткам.

Киев ГБР смерть СИЗО расследование
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
