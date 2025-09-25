В СІЗО Києва помер обвинувачений у катуванні в’язня

Київський СІЗО. Фото архівне: ДБР

У Київському слідчому ізоляторі помер один із колишніх працівників установи, якого судили у справі про загибель ув’язненого. Державне бюро розслідувань розпочало нове кримінальне провадження, аби з’ясувати обставини його смерті.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

У чоловіка виявили множинні важкі травми внутрішніх органів

Приблизно тиждень тому чоловіку раптово стало зле, і до СІЗО викликали швидку допомогу. Лікарі виявили у нього серйозні внутрішні ушкодження: розрив селезінки, закриту травму живота, забій підшлункової та гематоми кишківника. Водночас зовнішніх слідів побиття синців чи подряпин не було. Попри лікування, 24 вересня він помер у лікарні.

У ДБР зауважили, що загиблий входив до групи з п’яти працівників ізолятора, яких ДБР звинувачує у побитті в’язня, що закінчилося його смертю. У серпні цього року розслідування завершили та передали справу до суду. Наразі процесуальне керівництво новим провадженням здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, у квітні 2025 року ДБР повідомило про арешт 13 осіб, яких підозрювали у систематичному знущанні та катуванні до смерті в'язнів у Київському СІЗО.

У липні Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що під час моніторингу у Київському СІЗО знайшли численні порушення для в'язнів.

На початку вересня в ДБР повідомили, що скерують до суду шість проваджень стосовно трьох працівників СІЗО та двох медичних працівників, які причетні до катувань.