Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу — що відомо
Головна Київ У Київському СІЗО помер підсудний у справі про смерть в’язня

У Київському СІЗО помер підсудний у справі про смерть в’язня

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 14:19
В СІЗО Києва помер обвинувачений у катуванні в’язня
Київський СІЗО. Фото архівне: ДБР

У Київському слідчому ізоляторі помер один із колишніх працівників установи, якого судили у справі про загибель ув’язненого. Державне бюро розслідувань розпочало нове кримінальне провадження, аби з’ясувати обставини його смерті.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Реклама
Читайте також:

У чоловіка виявили множинні важкі травми внутрішніх органів

Приблизно тиждень тому чоловіку раптово стало зле, і до СІЗО викликали швидку допомогу. Лікарі виявили у нього серйозні внутрішні ушкодження: розрив селезінки, закриту травму живота, забій підшлункової та гематоми кишківника. Водночас зовнішніх слідів побиття синців чи подряпин не було. Попри лікування, 24 вересня він помер у лікарні.

У ДБР зауважили, що загиблий входив до групи з п’яти працівників ізолятора, яких ДБР звинувачує у побитті в’язня, що закінчилося його смертю. У серпні цього року розслідування завершили та передали справу до суду. Наразі процесуальне керівництво новим провадженням здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, у квітні 2025 року ДБР повідомило про арешт 13 осіб, яких підозрювали у систематичному знущанні та катуванні до смерті в'язнів у Київському СІЗО.

У липні Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що під час моніторингу у Київському СІЗО знайшли численні порушення для в'язнів. 

На початку вересня в ДБР повідомили, що скерують до суду шість проваджень стосовно трьох працівників СІЗО та двох медичних працівників, які причетні до катувань.

Київ ДБР смерть СІЗО розслідування
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації