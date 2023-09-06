В Киевтеплоэнерго очередные обыски: КГГА заявила о предвзятости

Автомобиль КП "Киевтеплоэнерго". Фото: соцсети

В Киевтеплоэнерго снова пришли с обысками. Главной причиной являются выводы Госаудитслужбы о деятельности предприятия.

Об этом сообщает КГГА.

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В настоящее время КП "Киевтеплоэнерго" подало в суд на Госаудитслужбу "из-за нарушений во время проведения аудита, необоснованности выводов и формального подхода".

Коммунальное предприятие считает, что выводы аудиторов необоснованны, потому что в их основе вроде бы "не анализ документации или фактической работы, а субъективные документально неподтвержденные оценки, взятые преимущественно из медиаисточников".

"Кроме того, Госаудитслужба сознательно лишила КП "Киевтеплоэнерго" возможности предоставить профессиональные объяснения и комментарии, чем грубо нарушила порядок проведения государственного финансового контроля", — добавили в КГГА.

Напомним, ранее мы писали, что сотня энергетиков Киевтеплоэнерго прошла обучение по программе устойчивости по методике Израиля. Специалисты благодаря специальной тренировке приобрели навыки утоления стресса.

Добавим, в служебных помещениях Киевзеленстроя правоохранители проводят обыски. Сотрудники компании способствовали следствию.

Также в Киевводоканале правоохранители проходили обыски . Проверки касались досудебного расследования по закупкам, которые проводил Киевводоканал по завышенным ценам.