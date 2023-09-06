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У Київтеплоенерго чергові обшуки: КМДА заявила про упередженість

6 вересня 2023 12:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Київтеплоенерго чергові обшуки: КМДА заявила про упередженість
Автівка КП "Київтеплоенерго". Фото: соцмережі
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

До Київтеплоенерго знову прийшли з обшуками. Головною причиною є висновки Держаудитслужби щодо діяльності підприємства.

Про це повідомляє КМДА.

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Наразі КП "Київтеплоенерго" подало до суду на Держаудитслужбу "через порушення під час проведення аудиту, необґрунтованість висновків та формальний підхід".

Комунальне підприємство вважає, що висновки аудиторів є необґрунтованими, бо в їхній основі начебто "не аналіз документації чи фактичної роботи, а суб’єктивні документально непідтверджені оцінки, взяті переважно з медіаджерел".

"Крім того, Держаудитслужба свідомо позбавила КП "Київтеплоенерго" можливості надати фахові пояснення та коментарі, чим грубо порушила порядок проведення державного фінансового контролю", — додали в КМДА.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сотня енергетиків Київтеплоенерго пройшла навчання за програмою стійкості за методикою Ізраїлю. Фахівці завдяки спеціальному тренуванню набули навички вгамування стресу.

Додоамо, у службових приміщеннях Київзеленбуду правоохоронці проводять обшуки. Працівники компанії сприяли слідству.

Також у Київводоканалі правоохоронці проходили обшуки. Перевірки стосувалися досудового розслідування щодо закупівель, які проводив Київводоканал за завищеними цінами.

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