В Кличко блокируют установку отреставрированных активистами дверей в старейшей аптеке столицы

Вход в старейшую аптеку Киева. Фото: Ты Киев

В Киевской городской государственной администрации не хотят устанавливать отреставрированные активистами двери старейшей аптеки столицы. Городские власти считают, что такая дверь должна находиться в музее, а не в коммунальном здании.

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

Читайте также:

Старые двери в аптеку не устраивают КГГА

Аптека находится в историческом доме XIX века на улице Богдана Хмельницкого в Киеве. В помещении несколько месяцев начался ремонт. Благодаря активистам входные двери отреставрировали по оригинальным чертежам, для восстановления их аутентичного вида.

Тем не менее, возвращение двери на место не одобряет директор департамента экономики и инвестиций КГГА. По ее словам, им место в музее, а не в коммунальной аптеке.

Двери в старейшую аптеку Киева: Фото: Facebook Дмитрия Перова

Активисты у входа в дверь аптеки. Фото: Facebook Дмитрия Перова

Дверь для старинной аптеки Киева. Фото: Facebook Дмитрия Перова

Ранее мы сообщали, что строительные работы у аварийного участка метрополитена между станциями "Либидскій" и "Деміївскій" могут прекратить. Соответствующее намерение инициирует Временная контрольная комиссия Киевского горсовета.

Напомним, что в Главном управлении полиции Киева проведут служебное расследование. Основанием для этого стало обнаружение необоснованных активов у начальника Александра Дыбова.