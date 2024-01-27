В Кличко блокируют установку отреставрированных активистами дверей в старейшей аптеке столицы
В Киевской городской государственной администрации не хотят устанавливать отреставрированные активистами двери старейшей аптеки столицы. Городские власти считают, что такая дверь должна находиться в музее, а не в коммунальном здании.
Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.
Старые двери в аптеку не устраивают КГГА
Аптека находится в историческом доме XIX века на улице Богдана Хмельницкого в Киеве. В помещении несколько месяцев начался ремонт. Благодаря активистам входные двери отреставрировали по оригинальным чертежам, для восстановления их аутентичного вида.
Тем не менее, возвращение двери на место не одобряет директор департамента экономики и инвестиций КГГА. По ее словам, им место в музее, а не в коммунальной аптеке.
Ранее мы сообщали, что строительные работы у аварийного участка метрополитена между станциями "Либидскій" и "Деміївскій" могут прекратить. Соответствующее намерение инициирует Временная контрольная комиссия Киевского горсовета.
Напомним, что в Главном управлении полиции Киева проведут служебное расследование. Основанием для этого стало обнаружение необоснованных активов у начальника Александра Дыбова.
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