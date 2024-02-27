Метро в Киеве - когда завершиться ремонт синей ветки

Ремонт туннеля киевского метрополитена. Фото: facebook.com/shkil.maksim

Ремонт проблемного тоннеля между станциями киевского метрополитена "Лыбидская" и "Демиевская" могут завершиться до кона лета. Если не возникнет непредвиденных обстоятельств, завершение работ ожидается четко по графику.

Об этом сообщил глава Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Руслан Кандибор в интервью экс-нардепу Бориславу Березе в субботу, 25 февраля.

Ремонт проблемного тоннеля киевского метрополитена

Кандибор сообщил, что сейчас успешно установлено около 80% необходимых свай для стабилизации грунта и плиты, которая будет служить основой для дальнейших работ с использованием тяжелой техники.

"Эту работу можно было легко проделать за 6 месяцев. И мы эти термины не исключаем. Да, есть определенные бюрократические вопросы. Согласование тех или иных сетей. Если у нас не будет какого-то субъективного фактора, которого мы сейчас не предполагаем, то к концу лета, август-сентябрь максимум, метро должно поехать", — заявил Кандибор.

Чиновник также сообщил о проблемах, связанных с необходимостью согласования перемещения около 200 кабелей различных служб, включая ДТЭК, Укртелеком, СНБО, СБУ и ПВО, что замедлило процесс. Кроме того, посещения делегаций и "помощники" заставляют временно приостанавливать работы.

"Мы вынуждены каждый раз приостанавливать работу, потому что надо забрать ту или иную делегацию, показать каждому, рассказать. Действительно, "помощники" нам "помогают", — добавил Кандибор.

Кроме того, Кандибор опроверг слухи о закрытии 22 станций метро. По его словам, все текущие ремонтные работы и исследования проводятся в соответствии с установленным графиком.

Напомним, в декабре в Киеве остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демиевская". Между станциями метро "Демиевская" и "Лыбедская" произошла разгерметизация тоннеля, в результате чего пути быстро затапливались водой.

При принятии бюджета столицы на 2024 год "Киевский метрополитен" не получил ни одной гривны на ремонт поврежденного участка.

Столичный глава Виталий Кличко рассказал, что полноценное восстановление аварийной ветки метро может произойти до конца лета этого года.