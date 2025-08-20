Бронирование на предприятиях - в КГГА ответили на заву Ткаченко о задержке оформления

Виталий Кличко. Фото: КГГА

В Киевской городской государственной администрации прокомментировали задержку оформления статуса критически важных предприятий в столице. Там заявили, что слова главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко не соответствуют действительности.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА во вторник, 19 августа.

Реклама

Читайте также:

В КГГА ответили на обвинения Ткаченко

В городской администрации назвали заявление главы КГВА о невыполнении поручений, связанных с порядком предоставления столичным предприятиям устава критических, "манипулятивным".

Как сообщили в КГГА, обращение и пакет документов о предоставлении столичным предприятиям статуса критически важных были поданы в Министерство экономики еще 13 августа. Однако соответствующее согласование еще не поступило.

"Структурные подразделения КГГА вовремя подготовили обращение с необходимым пакетом документов и подали на согласование Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины еще 13 августа. Об этом точно известно начальнику военной администрации. Однако КГГА до сих пор не получила соответствующего согласования от министерства. Кроме того, ряд жизненно важных вопросов, в том числе и о признании критичности предприятий, продолжает в течение длительного времени находиться без рассмотрения начальника КГВА по непонятным причинам", — заявили у Кличко.

Обращение КГГА к Минэкономики. Фото: КГГА

Напомним, накануне начальник КГВА Тимур Ткаченко раскритиковал подчиненных мэра столицы Виталия Кличко и обвинил их в задержках с оформлением статуса критически важных предприятий. По его словам, такая ситуация негативно сказывается на деятельности бизнеса и общей экономике.

Ранее Ткаченко также заявил о том, что отпуск мэра Киева сорвал заседание Совета обороны.