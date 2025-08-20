Бронювання на підприємствах — у КМДА відповіли на заву Ткаченка про затримку оформлення

Віталій Кличко. Фото: КМДА

У Київській міській державній адміністрації прокоментували затримку оформлення статусу критично важливих підприємств у столиці. Там заявили, що слова очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка не відповідають дійсності.

Про це повідомила пресслужба КМДА у вівторок, 19 серпня.

У КМДА відповіли на звинувачення Ткаченка

У міській адміністрації назвали заяву очільника КМВА про невиконання доручень, пов'язаних з порядком надання столичним підприємствам статуту критичних, "маніпулятивною".

Як повідомили у КМДА, звернення та пакет документів щодо надання столичним підприємствам статусу критично важливих були подані до Міністерства економіки ще 13 серпня. Однак відповідне погодження ще не надійшло.

"Структурні підрозділи КМДА вчасно підготували звернення з необхідним пакетом документів та подали на погодження Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України ще 13 серпня. Про це достеменно відомо начальнику військової адміністрації. Проте КМДА досі не отримала відповідного погодження від міністерства. Крім того, низка життєво важливих питань, зокрема і щодо визнання критичності підприємств, продовжує протягом тривалого часу перебувати без розгляду начальника КМВА з незрозумілих причин", — заявили у Кличка.

Звернення КМДА до Мінекономіки. Фото: КМДА

Нагадаємо, напередодні начальник КМВА Тимур Ткаченко розкритикував підлеглих мера столиці Віталія Кличка та звинуватив їх у затримках з оформленням статусу критично важливих підприємств. За його словами, така ситуація негативно позначається на діяльності бізнесу та загальній економіці.

Раніше Ткаченко також заявив про те, що відпустка мера Києва зірвала засідання Ради оборони.