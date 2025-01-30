У Кличко назвали вопросы, которые до сих пор не рассмотрела новая команда КМВА

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА

В Киевской городской государственной администрации заявили, что новая команда городской военной администрации с начала года не решает важные для города вопросы. Поэтому Киев может испытать критические последствия.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram в четверг, 30 января.

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"С начала года руководство КГВА не рассматривает письменные и устные обращения от городских служб. В частности, по принятию важных решений по обеспечению жизнедеятельности столицы", — говорится в сообщении.

Там заявили, что это будет иметь критические последствия для территориальной громады Киева, а важные документы лежат на столе у начальника КГВА Тимура Ткаченко, ожидая подписи.

Речь идет о решении комиссий по рассмотрению вопросов компенсаций за поврежденную и уничтоженную обстрелами недвижимость, в результате чего пострадавшие жильцы 11 квартир не могут получить средства на восстановление. В то же время 56 заявок находятся под угрозой блокирования, и их количество ежедневно увеличивается.

Также КГВА не утвердила планы работ по обследованию поврежденных объектов, из-за чего невозможно осуществить фиксацию повреждений и начать восстановление 103 зданий и сооружений в Киеве:

87 многоэтажек;

двух учебных заведений;

двух медучреждений;

трех объектов транспортной инфраструктуры;

трех админзданий;

одного объекта зеленого хозяйства;

пяти частных нежилых помещений

А непринятие решений в сфере ЖКХ, в частности о признании критичности предприятий, которые обеспечивают прохождение отопительного сезона, тормозит бронирование работников. Неутверждение тарифов на услуги отдельных субъектов может привести к невозможности их предоставления части жителей города.



Кроме того, решение о продлении образовательных лицензий в ряде учреждений среднего и дошкольного образования фактически заблокировало их работу.

Скриншот поста КГГА

Скриншот поста КГГА

Напомним, вчера мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он пожаловался на нового главу КГВА Тимура Ткаченко.

Ткаченко ответил на обвинение Кличко в блокировании решений по ключевым хозяйственным вопросам, заявив, что не собирается участвовать в политических "шоу".