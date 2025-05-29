Сколько людей проживает в Киеве - в КГГА ответили

Люди на улицах Киева. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Количество жителей Киева за последние 10 лет выросло. По состоянию на 2024 год в столице проживало около 2,8 миллиона человек.

Об этом заявила председатель совета ВПЛ в КГГА Ольга Алтунина в эфире "Київського часу".

Реклама

Читайте также:

Сколько людей проживают в Киеве

"На самом деле последний раз, когда эту информацию официально давала статистика — это был 2014 год. Тогда составляла 2,8 миллиона человек", — сказала Алтунина.

По ее словам, уже в 2024 году по данным города Киев, которые установили на основе трафика мобильного оператора, а также вместе с внутренне перемещенными лицами — количество киевлян составляет 3,7 миллиона человек.

Напомним, городские власти Киева планируют вернуть себе полномочия по ремонту моста Патона в Киеве, который много лет находится в аварийном состоянии.

Также мы писали, что недавно на территории детского сада обнаружили мину времен Второй мировой войны.