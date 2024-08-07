ДТП в Киеве — в аварии с участием трамвая обвинили водителя

Место аварии в Киеве. Фото: Новини.LIVE.

Причиной ДТП в Киеве с участием трамвая стали неосторожные действия водителя. По данным служебного расследования, он нарушил правила эксплуатации транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в среду, 7 августа.

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Во вторник, 6 августа, в Киеве на улице Глыбочицкой произошло ДТП с участием трамвая, в результате которого пострадали шесть человек.

КП "Киевпасстранс" завершило служебное расследование причин аварии, сообщив, что основанием ДТП стали неосторожные действия водителя, который в нарушение регламента находился вне транспортного средства.

"Во время остановки на переключателе водитель допустил несколько грубых нарушений правил эксплуатации. В результате его неосторожных действий, обесточенный трамвай оказался на склоне с выключенными стояночными тормозами. Это и повлекло за собой неконтролируемое движение вагона", — говорится в сообщении.

Известно, что на время проведения необходимых служебных и следственных действий водителя отстранили от работы, а заместителю директора по эксплуатации транспорта и начальнику отдела безопасности движения ТРЭД имени Т. Шевченко объявили выговоры.

"Отмечаем, что по результатам технического обследования вагона транспортное средство находилось в исправном состоянии. Причиной аварии стал исключительно человеческий фактор", — отметили в КГГА.

Окончательное заключение о причинах и последствиях ДТП должны установить правоохранители. Заметим, что, по информации КГГА, у всех депо "Киевпасстранс" были проведены дополнительные инструктажи по соблюдению правил эксплуатации электротранспорта.