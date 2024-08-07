ДТП у Києві — в аварії за участю трамвая звинуватили водія

Місце аварії у Києві. Фото: Новини.LIVE.

Причиною ДТП у Києві за участю трамвая стали необережні дії водія. За даними службового розслідування, він порушив правила експлуатації транспорту.

Про це повідомила пресслужба КМДА у середу, 7 серпня.

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У вівторок, 6 серпня, у Києві на вулиці Глибочицькій сталася ДТП за участю трамвая, внаслідок якої постраждало шестеро людей.

КП "Київпастранс" завершило службове розслідування причин аварії, повідомивши, що підставою ДТП стали необережні дії водія, який у порушення регламенту перебував поза транспортним засобом.

"Під час зупинки на перемикачі водій припустився кількох грубих порушень правил експлуатації. Внаслідок його необережних дій, знеструмлений трамвай опинився на схилі з вимкненими стоянковими гальмами. Це й спричинило неконтрольований рух вагона", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що на час проведення необхідних службових і слідчих дій водія відсторонили від роботи, а заступнику директора з експлуатації транспорту та начальнику відділу з безпеки руху ТРЕД імені Т. Шевченка оголосили догани.

"Наголошуємо, що за результатами технічного обстеження вагона транспортний засіб перебував у справному стані. Причиною аварії став винятково людський фактор", — зазначили у КМДА.

Остаточний висновок щодо причин і наслідків ДТП мають встановити правоохоронці. Зауважимо, що, за інформацією КМДА, в усіх депо "Київпастранс" були проведені додаткові інструктажі щодо дотримання правил експлуатації електротранспорту.