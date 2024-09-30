Взрывы в Киеве 30 сентября — в КГГА сообщили подробности ночной атаки

Работа ПВО. Фото иллюстративное: kyivvlada.com.ua

В ночь на понедельник, 30 сентября, враг снова атаковал Киев, используя ударные беспилотники "Шахед". Баражирующие боеприпасы приближались к столице волнами по разным направлениям.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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По информации столичных властей, воздушная тревога в Киеве длилась более пяти часов, однако все угрожавшие городу российские ударные дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Точное количество дронов и их тип сообщат впоследствии Воздушные Силы Украины.

"Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", — говорится в сообщении.

Городские власти обратились к жителям и гостям Киева с просьбой соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог и обязательно направляться к укрытиям.

Сообщение КГГА в Telegram

Ранее мы сообщали, что в ночь на 30 сентября в Киеве были слышны взрывы. В столице работала ПВО.

Воздушная тревога в Киеве из-за дронов была объявлена в 01:06. Ее причиной стали вражеские БПЛА.