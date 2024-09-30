Вибухи у Києві 30 вересня — в КМДА повідомили подробиці нічної атаки

У КМДА повідомили подробиці нічної атаки на Київ
У ніч на понеділок, 30 вересня, ворог знову атакував Київ, використовуючи ударні безпілотники "Шахед". Баражуючі боєприпаси наближалися до столиці хвилями з різних напрямків.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Нічна атака на Київ
За інформацією столичної влади, повітряна тривога в Києві тривала понад п’ять годин, однак усі російські ударні дрони, які загрожували місту, були знищені силами протиповітряної оборони.
Точну кількість дронів та їх тип згодом повідомлять Повітряні Сили України.
"Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих", — йдеться у повідомленні.
Міська влада звернулася до мешканців та гостей Києва з проханням дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог і обов’язково прямувати до укриттів.
Раныше ми повідомляли, що у ніч на 30 вересня у Києві було чути вибухи. У столиці працювала ППО.
Повітряна тривога у Києві через дрони була оголошена о 01:06. Її причиною стали ворожі БпЛА.
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