Вибухи у Києві 30 вересня — в КМДА повідомили подробиці нічної атаки

Робота ППО. Фото ілюстративне: kyivvlada.com.ua

У ніч на понеділок, 30 вересня, ворог знову атакував Київ, використовуючи ударні безпілотники "Шахед". Баражуючі боєприпаси наближалися до столиці хвилями з різних напрямків.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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За інформацією столичної влади, повітряна тривога в Києві тривала понад п’ять годин, однак усі російські ударні дрони, які загрожували місту, були знищені силами протиповітряної оборони.

Точну кількість дронів та їх тип згодом повідомлять Повітряні Сили України.

"Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих", — йдеться у повідомленні.

Міська влада звернулася до мешканців та гостей Києва з проханням дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог і обов’язково прямувати до укриттів.

Повідомлення КМДА у Telegram

Раныше ми повідомляли, що у ніч на 30 вересня у Києві було чути вибухи. У столиці працювала ППО.

Повітряна тривога у Києві через дрони була оголошена о 01:06. Її причиною стали ворожі БпЛА.