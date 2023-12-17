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В КГГА прокомментировали проседание грунта возле закрытой станции метро

17 декабря 2023 17:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В КГГА прокомментировали проседание грунта возле закрытой станции метро
Торговые павильоны просели под землю. Фото: "Реальный Киев"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киевской городской государственной администрации отреагировали на проседание грунта вблизи закрытой станции метро "Демеевская". Там заявили, что это произошло еще до остановки работы шести станций "синей" ветки.

Об этом сообщает КГГА.

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"Сразу за ним был установлен усиленный постоянный надзор и контроль. В целом критических изменений специалисты не зафиксировали", — говорится в сообщении.

В КГГА рассказали, что в настоящее время состояние тоннеля между станциями метро "Демеевская" — "Лыбидская" стабилизировано и полностью контролируется.

Профильные специалисты проводят работы по обустройству усиливающих конструкций и локализации течей. Новых деформаций и трещин не было зафиксировано.

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Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве над тоннелем метро возле бывшего Демеевского рынка начал проседать под землю асфальт. Вместе с ним произошло смещение торговых павильонов рынка. На улице было ограничено движение пешеходов.

Также мы писали, что летом следующего года в Киеве планируется закрыть на капитальный ремонт перегона еще две станции метро. Речь идет о станции метро "Тараса Шевченко" и "Почайная".

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