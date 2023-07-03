Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве нет ограничений по использованию укрытий. Бомбоубежища и хранилища в учебных заведениях города используются по назначению.

Об этом сообщили в КГГА.

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Укрытия в учебных заведениях Киева

Отмечается, что в настоящее время в киевских учебных заведениях почти 900 защитных сооружений, которые отдельно содержатся и учитываются. Каждое укрытие пригодно и используется по назначению.

Также в школах размещены эвакуационные комиссии, в случае перебоев с энергоснабжением работает 451 пункт несокрушимости.

"Чтобы попасть в укрытие или пункт несокрушимости, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Дополнительно все учебные заведения столицы оснащены достаточным количеством камер наблюдения и "тревожной кнопкой", а три четверти заведений физически охраняет "Муниципальная охрана"", — говорится в сообщении.

В КГГА рассказали, есть ли ограничения по использованию укрытий в городе. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что управление образования Днепровской районной государственной администрации в городе Киеве из-за государственных закупок провело тендер на конструкторы для игры в укрытиях. На детские игрушки они потратили около одного миллиона гривен. Закупить решили настольные игры и обучающие конструкторы для детей, которые они могут использовать во время воздушных тревог.

Добавим, что недавний скандал с барабанами, сковородками и овощерезками для бомбоубежищ набрал бешеный оборот. Следовательно, Днепровская районная администрация города Киева досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов, которые должны были установить в столичных бомбоубежищах.

Также в одном из районов Киева в укрытие для учебных заведений закупили дорогие сковородки, профессиональные овощерезки и барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог.