Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В КГГА рассказали, есть ли ограничения по использованию укрытий в городе arrow

В КГГА рассказали, есть ли ограничения по использованию укрытий в городе

3 июля 2023 12:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В КГГА рассказали, есть ли ограничения по использованию укрытий в городе
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве нет ограничений по использованию укрытий. Бомбоубежища и хранилища в учебных заведениях города используются по назначению.

Об этом сообщили в КГГА.

Читайте также:

Укрытия в учебных заведениях Киева

Отмечается, что в настоящее время в киевских учебных заведениях почти 900 защитных сооружений, которые отдельно содержатся и учитываются. Каждое укрытие пригодно и используется по назначению.

Также в школах размещены эвакуационные комиссии, в случае перебоев с энергоснабжением работает 451 пункт несокрушимости.

"Чтобы попасть в укрытие или пункт несокрушимости, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Дополнительно все учебные заведения столицы оснащены достаточным количеством камер наблюдения и "тревожной кнопкой", а три четверти заведений физически охраняет "Муниципальная охрана"", — говорится в сообщении.

 

В КГГА рассказали, есть ли ограничения по использованию укрытий в городе. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что управление образования Днепровской районной государственной администрации в городе Киеве из-за государственных закупок провело тендер на конструкторы для игры в укрытиях. На детские игрушки они потратили около одного миллиона гривен. Закупить решили настольные игры и обучающие конструкторы для детей, которые они могут использовать во время воздушных тревог.

Добавим, что недавний скандал с барабанами, сковородками и овощерезками для бомбоубежищ набрал бешеный оборот. Следовательно, Днепровская районная администрация города Киева досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов, которые должны были установить в столичных бомбоубежищах.

Также в одном из районов Киева в укрытие для учебных заведений закупили дорогие сковородки, профессиональные овощерезки и барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз