В КГГА рассказали, ликвидируют ли пешеходную зону возле Бессарабской площади
В Киеве не планируют ликвидировать пешеходную зону возле Бессарабской площади. В настоящее время продолжаются обсуждения эффективной организации дорожного движения в центре столицы.
Об этом сообщает КГГА.
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"Сейчас, в условиях военного положения, ограничено движение транспортных средств по улице Грушевского и на ряде прилегающих улиц вблизи государственных учреждений. Поэтому транспортный поток автомобилей, которые движутся с бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик в направлении улицы Бассейной и бульвара Леси Украинки, существенно увеличился", — рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.
По его словам, ликвидировать пешеходную зону и открывать Бессарабскую площадь для движения автомобилей пока не планируется.
В КГГА добавили, что столица продолжает работать над приведением в порядок парковки в городе.
Напомним, в ночь на 6 марта российские захватчики запустили дроны-камикадзе в направлении Киева. Все вражеские дроны были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны.
Также мы писали, что в Киеве официально открыли первый в Украине банк долгосрочного хранения крови, что позволит хранить ее до 30 лет.
Добавим, руководителю строительной компании, которая должна была провести ремонт дорог в Житомирской и Киевской областях, объявили подозрение. Его обвиняют в незаконном завладении бюджетными средствами.