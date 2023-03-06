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В КГГА рассказали, ликвидируют ли пешеходную зону возле Бессарабской площади

6 марта 2023 18:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бессарабская площадь
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве не планируют ликвидировать пешеходную зону возле Бессарабской площади. В настоящее время продолжаются обсуждения эффективной организации дорожного движения в центре столицы.

Об этом сообщает КГГА.

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"Сейчас, в условиях военного положения, ограничено движение транспортных средств по улице Грушевского и на ряде прилегающих улиц вблизи государственных учреждений. Поэтому транспортный поток автомобилей, которые движутся с бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик в направлении улицы Бассейной и бульвара Леси Украинки, существенно увеличился", — рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

По его словам, ликвидировать пешеходную зону и открывать Бессарабскую площадь для движения автомобилей пока не планируется.

В КГГА добавили, что столица продолжает работать над приведением в порядок парковки в городе.

Напомним, в ночь на 6 марта российские захватчики запустили дроны-камикадзе в направлении Киева. Все вражеские дроны были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны.

Также мы писали, что в Киеве официально открыли первый в Украине банк долгосрочного хранения крови, что позволит хранить ее до 30 лет.

Добавим, руководителю строительной компании, которая должна была провести ремонт дорог в Житомирской и Киевской областях, объявили подозрение. Его обвиняют в незаконном завладении бюджетными средствами.

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