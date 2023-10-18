В КГГА рассказали, сколько детей родилось в столице с начала вторжения РФ

Младенец и врач в роддоме. Фото: google.com

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Киеве родилось почти 30 тысяч младенцев. Они появлялись на свет в роддомах и укрытиях.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Рождение детей в столице

"Наши воины ежедневно метр за метром освобождают территории от захватчиков. Каждый из нас прилагает максимум усилий для приближения такой ожидаемой Победы: и на передовой, и в тылу. Мы — свободный и единый народ, патриоты нашей Родины, и не перестанем сражаться, пока все земли и порабощенные люди не вернутся домой", — подчеркнул Поворозник.

По его словам, украинцы совместно борются за возможность создавать новые семьи, жить счастливо, строя будущее для детей в своей свободной Украине.

Поворозник рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Киеве родилось 29 857 младенцев.

Ребенок в роддоме Киева. Фото: facebook.com/povoroznyk.m

"За 600 дней полномасштабной войны в Киеве поженились 40 470 пар. Несмотря на воздушные тревоги, ракетные обстрелы и войну, в роддомах и укрытиях родились 29 857 младенцев: 15 340 мальчиков и 14 517 девочек. Среди новорожденных — 606 двойняшек и пять тройняшек", — сообщил он.

Пост Поворозника. Фото: скриншот

Напомним, Киевская городская военная администрация заявила о старте осенних каникул в Киевской области. По их данным, они могут начаться в разное время.

Также мы писали, что в приложение "Киев Цифровой" добавили новую функцию. Теперь жители столицы могут оценивать поездки в общественном транспорте и контролеров.