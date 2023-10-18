Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В КГГА рассказали, сколько детей родилось в столице с начала вторжения РФ arrow

В КГГА рассказали, сколько детей родилось в столице с начала вторжения РФ

18 октября 2023 19:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В КГГА рассказали, сколько детей родилось в столице с начала вторжения РФ
Младенец и врач в роддоме. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Киеве родилось почти 30 тысяч младенцев. Они появлялись на свет в роддомах и укрытиях.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Читайте также:

Рождение детей в столице

"Наши воины ежедневно метр за метром освобождают территории от захватчиков. Каждый из нас прилагает максимум усилий для приближения такой ожидаемой Победы: и на передовой, и в тылу. Мы — свободный и единый народ, патриоты нашей Родины, и не перестанем сражаться, пока все земли и порабощенные люди не вернутся домой", — подчеркнул Поворозник.

По его словам, украинцы совместно борются за возможность создавать новые семьи, жить счастливо, строя будущее для детей в своей свободной Украине.

Поворозник рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Киеве родилось 29 857 младенцев.

Ребенок в роддоме Киева
Ребенок в роддоме Киева. Фото: facebook.com/povoroznyk.m

"За 600 дней полномасштабной войны в Киеве поженились 40 470 пар. Несмотря на воздушные тревоги, ракетные обстрелы и войну, в роддомах и укрытиях родились 29 857 младенцев: 15 340 мальчиков и 14 517 девочек. Среди новорожденных — 606 двойняшек и пять тройняшек", — сообщил он.

null
Пост Поворозника. Фото: скриншот

Напомним, Киевская городская военная администрация заявила о старте осенних каникул в Киевской области. По их данным, они могут начаться в разное время.

Также мы писали, что в приложение "Киев Цифровой" добавили новую функцию. Теперь жители столицы могут оценивать поездки в общественном транспорте и контролеров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

19:50 Копия бабушки Дианы: искусственный интеллект показал взрослых детей Кейт Миддлтон

Актуальное по теме