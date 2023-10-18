У КМДА розповіли, скільки дітей народилося в столиці з початку вторгнення РФ

Немовля та лікар у пологовому будинку. Фото: google.com

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у Києві народилося майже 30 тисяч немовлят. Вони з'являлися на світ в пологових будинках і сховищах.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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"Наші воїни щодня метр за метром звільняють території від загарбників. Кожен з нас докладає максимум зусиль для наближення такої очікуваної Перемоги: і на передовій, і в тилу. Ми — вільний і єдиний народ, патріоти нашої Батьківщини, і не перестанемо битися, доки всі землі й поневолені люди не повернуться додому", — наголосив Поворозник.

За його словами, українці спільно борються за можливість створювати нові родини, жити щасливо, будуючи майбутнє для дітей у своїй вільній Україні.

Поворозник розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Росії у Києві народилося 29 857 немовлят.

Дитина у пологовому будинку Києва. Фото: facebook.com/povoroznyk.m

"За 600 днів повномасштабної війни у Києві одружилися 40 470 пар. Попри повітряні тривоги, ракетні обстріли і війну, у пологових будинках і сховищах народилися 29 857 немовлят: 15 340 хлопчиків та 14 517 дівчаток. Серед новонароджених — 606 двієнь та п’ять трієнь", — повідомив він.

Допис Поворозника. Фото: скриншот

Нагадаємо, Київська міська військова адміністрація заявила про старт осінніх канікул в Київській області. За їхніми даними, вони можуть розпочатися в різний час.

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