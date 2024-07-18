В КГГА рассказали, что предлагали организовать кладбище в Бабьем Яру.

Кладбище. Фото: Вечерний Киев

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что местные власти предлагали государству обустроить кладбище в Бабьем Яру.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE в четверг, 18 июля.

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Проблема с кладбищами в Киеве

По словам Поворозника, местные власти предлагали государству обустроить кладбище в Бабьем Яру. Однако государство внесло изменения, поначалу решив, что кладбище будет на Лысой горе. Позже идею сменили еще раз, и теперь планируется расположение на Быковне. Он добавил, что проблема с обустройством кладбища остается актуальной, ведь в пределах Киева почти нет соответствующих земель.

"Проблема с кладбищем есть. У нас на территории города Киева земли для организации кладбища фактически нет... В прошлом году мы купили за городом участок земли, где будем организовывать его", — заявил заместитель председателя КГГА.

Напомним, уже этой осенью состоятся первые похороны на Национальном военном кладбище в Киевской области. Из-за благоприятных погодных условий строительство кладбища уже началось.

Также мы писали, что ранее жители Мархаловки Киевской области выступили против строительства Национального военного кладбища рядом с их поселком.