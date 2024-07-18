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У КМДА розповіли, у чому полягає проблема з кладовищами у Києві

18 липня 2024 23:38
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В КМДА розповіли, що пропонували організувати кладовище в Бабиному Яру
Кладовище. Фото: Вечірній Київ
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Одна з киянок запропонувала створити міське військове кладовище площею 100 гектарів у Виноградарі.Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що місцева влада пропонувала державі облаштувати кладовище в Бабиному Яру.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE у четвер, 18 липня.

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Проблема з кладовищами в Києві

За словами Поворозника, місцева влада пропонувала державі облаштувати кладовище в Бабиному Яру. Однак, держава внесла зміни, спочатку вирішивши, що кладовище буде на Лисій горі. Пізніше ідею змінили ще раз, і тепер планується розташування на Биківні. Він додав, що проблема з облаштуванням кладовища залишається актуальною, адже у межах Києва майже немає відповідних земель. 

"Проблема з кладовищем є. Ми на території міста Києва землі для організації кладовища фактично не маємо... Минулого року ми купили за містом ділянку землі, де будемо організовувати його", — заявив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, вже цієї осені відбудуться перші поховання на Національному військовому кладовищі у Київській області. Через сприятливі погодні умови, будівництво кладовища вже розпочалося.

Також ми писали, що раніше мешканці Мархалівки Київської області виступили проти будівництва Національного військового кладовища поруч з їхнім селищем. 

Київ КМДА цвинтар Київська область похорон могили

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