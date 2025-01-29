Остановки-укрытия в Киеве — Ткаченко заявил, что городские власти делают ложные заявления

Люди на остановке в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН

Администрация Киева уверяла, что для установки укрытий на остановках нет соответствующих строительных норм, но это неправда. Для этого достаточно норм ГСТУ, ведь это не общее строительство, а возведение отдельных сооружений.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в среду, 29 января, во время круглого стола "Обеспечение надежной работы общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве", передает корреспондент Новини.LIVE.

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По словам Ткаченко, для строительства укрытий на остановках не нужно применять ГСН (государственные строительные нормы), поскольку для таких сооружений существуют другие технические стандарты (ГСТУ).

"Вопрос укрытий на остановочных комплексах является важным, поскольку во время общения с представителями городской администрации и мэром города мне было сказано, что для этого нет соответствующих ГНБ. Однако это не соответствует действительности, поскольку ГБН применяются только для строительства, а для таких сооружений существуют другие технические стандарты (ГСТУ)", — сказал начальник КГВА.

Ткаченко подчеркнул, что уже есть примеры успешного использования таких сооружений в других городах.

"Есть много городов, где успешно используются подобные укрытия. Этот вопрос должны решать соответствующие специалисты. Буду рассматривать этот вопрос на повестке дня, ведь если мы говорим о том, что люди выходят на остановочных комплексах — они должны быть не стеклянные, а по меньшей мере такие, которые обеспечивают какую-то общественную безопасность", — подытожил начальник КГВА.

Ранее начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что находиться на улице значительному количеству людей — более опасно, чем ехать в транспорте.

Также мы писали, что в Киеве пока отсутствуют сертифицированные укрытия, которые можно было бы разместить на остановках общественного транспорта. Городские власти планируют рассмотреть варианты установки таких сооружений и инициировать выделение финансирования, как только это станет реальным.