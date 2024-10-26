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В КГВА озвучили трагические последствия ночной атаки на Киевщину

26 октября 2024 09:48
Евгения Брюховецкая - редактор
Ночная атака на Киевщину 26 октября - что известно
Ликвидация атаки. Фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в субботу, 26 октября, в очередной раз атаковали Киев дронами-камикадзе. Враг запускал их несколькими волнами.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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Воздушная тревога в Киеве продолжалась с вечера и в течение ночи объявлялась трижды и продолжалась 7,5 часа.

"Силы Обороны обнаружили и обезвредили до десятка российских ударных дронов, которые угрожали Киеву", — говорится в сообщении.

атака 26 жовтня
Последствия атаки. Фото: ДСНС
В Киеве погибла девушка 2009 года рождения
Последствия атаки. Фото: ГСЧС
В многоэтажке в Соломенском районе погибла девушка
Последствия атаки. Фото: ГСЧС
В Киеве в результате ночной атаки есть пострадавшие
Последствия атаки. Фото: ГСЧС
Атака на Киев в ночь на 26 октября - что известно
Последствия атаки. Фото: ГСЧС
Спасатели получили тело девушки из-под завалов в Соломенском районе
Последствия атаки. Фото: ГСЧС
Что известно об атаке на Киев в ночь на 26 октября
Последствия атаки. Фото: ГСЧС

К сожалению, в результате атаки погибла молодая девушка 2009 года рождения. В многоквартирном жилом доме в Соломенском районе повреждены квартиры с 17 по 21 этажа, в одном из которых возник пожар.

В общей сложности из дома спасатели эвакуировали более 100 человек, ранены шесть человек.
Данные еще обновляются и уточняются.

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Скриншот поста КГВА
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Скриншот поста КГВА

В ГСЧС Киевщины рассказали детали о последствиях ночной атаки:

  • в Ирпене из-за падения обломков загорелся двухэтажный гараж возле хостела;
  • в Бориспольском районе поврежден частный жилой дом, гараж, а в двухэтажном общежитии выбиты окна. Пострадал ребенок 2011 года;
  • в Обуховском районе произошло возгорание кровли жилого дома.
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Скриншот поста ГСЧС

Напомним, вечером мэр города Виталий Кличко сообщил о попадании дрона в жилую многоэтажку, там разгорелся пожар.

В ходе ликвидации последствий спасатели обнаружили тело девочки 2009 года рождения.

Киев война в Украине беспилотники дроны атака

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