Ночная атака на Киевщину 26 октября - что известно

Ликвидация атаки. Фото: ГСЧС

Российские войска в субботу, 26 октября, в очередной раз атаковали Киев дронами-камикадзе. Враг запускал их несколькими волнами.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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Воздушная тревога в Киеве продолжалась с вечера и в течение ночи объявлялась трижды и продолжалась 7,5 часа.

"Силы Обороны обнаружили и обезвредили до десятка российских ударных дронов, которые угрожали Киеву", — говорится в сообщении.

Последствия атаки. Фото: ДСНС

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

К сожалению, в результате атаки погибла молодая девушка 2009 года рождения. В многоквартирном жилом доме в Соломенском районе повреждены квартиры с 17 по 21 этажа, в одном из которых возник пожар.

В общей сложности из дома спасатели эвакуировали более 100 человек, ранены шесть человек.

Данные еще обновляются и уточняются.

Скриншот поста КГВА

Скриншот поста КГВА

В ГСЧС Киевщины рассказали детали о последствиях ночной атаки:

в Ирпене из-за падения обломков загорелся двухэтажный гараж возле хостела;

в Бориспольском районе поврежден частный жилой дом, гараж, а в двухэтажном общежитии выбиты окна. Пострадал ребенок 2011 года;

в Обуховском районе произошло возгорание кровли жилого дома.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, вечером мэр города Виталий Кличко сообщил о попадании дрона в жилую многоэтажку, там разгорелся пожар.

В ходе ликвидации последствий спасатели обнаружили тело девочки 2009 года рождения.