Ночная атака на Киевщину 26 октября - что известно

В КГВА озвучили трагические последствия ночной атаки на Киевщину
Российские войска в субботу, 26 октября, в очередной раз атаковали Киев дронами-камикадзе. Враг запускал их несколькими волнами.
Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.
Атака на Киев
Воздушная тревога в Киеве продолжалась с вечера и в течение ночи объявлялась трижды и продолжалась 7,5 часа.
"Силы Обороны обнаружили и обезвредили до десятка российских ударных дронов, которые угрожали Киеву", — говорится в сообщении.
К сожалению, в результате атаки погибла молодая девушка 2009 года рождения. В многоквартирном жилом доме в Соломенском районе повреждены квартиры с 17 по 21 этажа, в одном из которых возник пожар.
В общей сложности из дома спасатели эвакуировали более 100 человек, ранены шесть человек.
Данные еще обновляются и уточняются.
В ГСЧС Киевщины рассказали детали о последствиях ночной атаки:
- в Ирпене из-за падения обломков загорелся двухэтажный гараж возле хостела;
- в Бориспольском районе поврежден частный жилой дом, гараж, а в двухэтажном общежитии выбиты окна. Пострадал ребенок 2011 года;
- в Обуховском районе произошло возгорание кровли жилого дома.
Напомним, вечером мэр города Виталий Кличко сообщил о попадании дрона в жилую многоэтажку, там разгорелся пожар.
В ходе ликвидации последствий спасатели обнаружили тело девочки 2009 года рождения.
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