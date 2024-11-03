Атаки БпЛА на Киев — в КМВА объяснили, как действует враг

В КГВА объяснили новую тактику дроновых атак врага
В последнее время россияне все чаще начали запускать дроны-камикадзе в Киев. Для этого враг совершает атаки волнами и использует разную высоту.
Об этом рассказал спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире Ми Україна в воскресенье, 3 ноября.
Атаки на Киев
По его словам, в последние дни россияне пытаются обстреливать столицу каждую ночь, при этом атаки продолжаются с вечера.
Этой ночью воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.
"Опять же, суммарно тревога продолжалась пять с половиной часов. Все заходившие на столицу беспилотники были уничтожены, но в результате отражения этой атаки было зафиксировано падение обломков в Шевченковском, Голосеевском районах города", — пояснил Шаманов.
Напомним, в результате ночной атаки зафиксировано падение обломков в Шевченковском районе столицы. Там повреждено дорожное покрытие, опоры освещения и электропровода.
Кроме того, вчера вражеский дрон попал в строительный кран в Соломенском районе.
Читайте Новини.LIVE!