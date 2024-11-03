Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В КГВА объяснили новую тактику дроновых атак врага arrow

В КГВА объяснили новую тактику дроновых атак врага

3 ноября 2024 12:58
Евгения Брюховецкая - редактор
Атаки БпЛА на Киев — в КМВА объяснили, как действует враг
Работа ПВО по дронам. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

В последнее время россияне все чаще начали запускать дроны-камикадзе в Киев. Для этого враг совершает атаки волнами и использует разную высоту.

Об этом рассказал спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире Ми Україна в воскресенье, 3 ноября.

Читайте также:

Атаки на Киев

По его словам, в последние дни россияне пытаются обстреливать столицу каждую ночь, при этом атаки продолжаются с вечера.

Этой ночью воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

"Опять же, суммарно тревога продолжалась пять с половиной часов. Все заходившие на столицу беспилотники были уничтожены, но в результате отражения этой атаки было зафиксировано падение обломков в Шевченковском, Голосеевском районах города", — пояснил Шаманов.

Напомним, в результате ночной атаки зафиксировано падение обломков в Шевченковском районе столицы. Там повреждено дорожное покрытие, опоры освещения и электропровода.

Кроме того, вчера вражеский дрон попал в строительный кран в Соломенском районе.

Киев обстрелы война в Украине беспилотники дроны атака

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:56 Пустыню в Саудовской Аравии неожиданно засыпало снегом — видео

14:30 За вырубку деревьев и хранение дров грозят немалые штрафы

14:25 Золотая и багровая — осенняя Одесса в фотографиях Новини.LIVE

14:19 В Google опубликовали снимки позиций ВСУ — реакция СНБО

14:08 Кто из военных сможет уволиться со службы в ноябре — список

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

13:59 В Харькове полиция платила вебкам-студии для улик — приговор суда

13:54 Экс-начальник Одесского ТЦК Борисов стал "инвалидом" в СИЗО

13:48 В ГУР показали уничтожение оккупантов американским оружием

13:46 В Харькове пошел первый снег — видео

13:44 Украинцев штрафуют за просроченные паспорта — на какую сумму

14:56 Пустыню в Саудовской Аравии неожиданно засыпало снегом — видео

14:30 За вырубку деревьев и хранение дров грозят немалые штрафы

14:25 Золотая и багровая — осенняя Одесса в фотографиях Новини.LIVE

14:19 В Google опубликовали снимки позиций ВСУ — реакция СНБО

14:08 Кто из военных сможет уволиться со службы в ноябре — список

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

13:59 В Харькове полиция платила вебкам-студии для улик — приговор суда

13:54 Экс-начальник Одесского ТЦК Борисов стал "инвалидом" в СИЗО

13:48 В ГУР показали уничтожение оккупантов американским оружием

13:46 В Харькове пошел первый снег — видео

13:44 Украинцев штрафуют за просроченные паспорта — на какую сумму

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Text

15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали