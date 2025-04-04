В КГВА прокомментировали переход маршруток на безналичную оплату

Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

В Киеве снова заговорили о переходе маршруток на безналичную оплату. Несмотря на то, что еще в 2018 году КГВА приняла решение о полном переходе общественного транспорта на электронную оплату до конца 2022 года, этот процесс так и не завершился.

Об этом написал глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram в пятницу, 4 апреля.

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Что известно об использовании наличных в маршрутках

По словам Ткаченко, за день до дедлайна военная администрация подписала документ, который отложил это решение "до окончания войны".

"Почему? Потому что это выгодно тем, кто работает с наличными. Коммунальный транспорт — уже без наличных. А маршрутки — до сих пор с ней. Чистый кэш. Без учета. Без контроля", — написал он.

Глава Киевской городской военной администрации добавил, что эта ситуация ежегодно стоит бюджету сотни миллионов гривен, а в начале 2024 года правоохранители сообщили чиновникам КГГА о подозрениях в вымогательстве "откатов" от перевозчиков.

"Но есть решение. Этим вопросом занимается военная администрация. И община уже высказалась — петиция набрала необходимые голоса. Теперь время действовать", — написал он.

Напомним, что Тимур Ткаченко заявил, что мэр Киева Виталий Кличко продвигает решение, которое может лишить Киевскую городскую военную администрацию права издавать распоряжения, передавая эти полномочия себе. Он добавил, что такие решения нельзя принимать без высшего руководства.

А с 21 марта в Киеве изменились правила работы наземного общественного транспорта во время воздушных тревог.