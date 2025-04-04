У КМВА прокоментували перехід маршруток на безготівкову оплату

Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

У Києві знову заговорили про перехід маршруток на безготівкову оплату. Попри те, що ще у 2018 році КМДА ухвалила рішення про повний перехід громадського транспорту на електронну оплату до кінця 2022 року, цей процес так і не завершився.

Про це написав голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram у п'ятницю, 4 квітня.

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Що відомо про використання готівки у маршрутках

За словами Ткаченка, за день до дедлайну військова адміністрація підписала документ, що відклав це рішення "до закінчення війни".

"Чому? Бо це вигідно тим, хто працює з готівкою. Комунальний транспорт — уже без готівки. А маршрутки — досі з нею. Чистий кеш. Без обліку. Без контролю", — написав він.

Голова Київської міської військової адміністрації додав, що ця ситуація щороку коштує бюджету сотні мільйонів гривень, а на початку 2024 року правоохоронці повідомили посадовцям КМДА про підозри у вимаганні "відкатів" від перевізників.

"Але є рішення. Цим питанням займається військова адміністрація. І громада вже висловилась — петиція набрала необхідні голоси. Тепер час діяти", — написав він.

Нагадаємо, що Тимур Ткаченко заявив, що мер Києва Віталій Кличко просуває рішення, яке може позбавити Київську міську військову адміністрацію права видавати розпорядження, передаючи ці повноваження собі. Він додав, що такі рішення не можна приймати без вищого керівництва.

А з 21 березня у Києві змінилися правила роботи наземного громадського транспорту під час повітряних тривог.