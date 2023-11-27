В КМВА рассказали, как будут работать школы завтра

Дети идут в школу. Фото иллюстративное: rezonans-info.com

Сегодня из-за ухудшения погодных условий половина киевских школьников учились дистанционно. Во вторник, 28 ноября, столичные школы будут работать в обычном формате.

Об этом сообщает КГГА.

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Работа школ Киева из-за ухудшения погодных условий

Сообщается, что из-за непогоды образовательный процесс в 399 столичных школах организовали в смешанном формате, 20 учебных заведений 27 ноября работают в дистанционном формате.

"Из-за усложнения погодных условий в школу пришли около 86 тысяч школьников — это 43,4% от обучающихся очно. На вторую смену ожидается более 18 тысяч учеников", — говорится в сообщении.

Во вторник ожидается улучшение погодных условий. Так что школы будут работать в привычном формате.

Информация о работе школ в Киеве. Фото: скриншот с портала КГГА

Напомним, утром 27 октября в Киеве из-за сильной вьюги и снегопады объявили II (оранжевый) уровень опасности. В столице сильный ветер 22 м/с и снежные заносы, а на дорогах гололедица.

В то же время в результате непогоды цены на столичное такси выросли вдвое, а то и больше. Цены с левого на правый берег стартуют с 300–400 грн, а достигают 700 грн и выше.