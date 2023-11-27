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У КМВА розповіли, як працюватимуть школи завтра

27 листопада 2023 16:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У КМВА розповіли, як працюватимуть школи завтра
Діти йдуть до школи. Фото ілюстративне: rezonans-info.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні через погіршення погодних умова половина київських школярів навчалися дистанційно. У вівторок, 28 листопада, столичні школи працюватимуть у звичайному форматі.

Про це повідомляє КМДА

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Повідомляється, що через негоду освітній процес у 399 столичних школах організували у змішаному форматі, 20 закладів освіти 27 листопада працюють у дистанційному форматі. 

"Через ускладнення погодних умов до школи прийшли близько 86 тисяч школярів — це 43,4% від тих, хто навчається очно. На другу зміну очікується понад 18 тисяч учнів", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що у вівторок очікується покращення погодних умов. Тож, школи працюватимуть у звичному форматі.

Як працюватимуть школи Києва через негоду
Інформація про роботу шкіл у Києві. Фото: скриншот з порталу КМДА

Нагадаємо, вранці 27 жовтня у Києві через сильну хуртовину та снігопади оголосили II (помаранчевий) рівень небезпеки. У столиці сильний вітер 22 м/с та снігові замети, а на дорогах ожеледиця. 

У той же час внаслідок негоди ціни на столичне таксі зросли вдвічі, а то й більше. Ціни з лівого на правий беріг стартують з 300-400 грн, а досягають 700 грн і вище.

 

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