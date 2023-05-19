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В КГВА рассказали, что половодье в столице уже заканчивается

19 мая 2023 10:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В КГВА рассказали, что половодье в столице уже заканчивается
Мужчина и затопленная улица в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 19 мая, уровень воды реки Днепр в Киеве рядом с мостом "Метро" составляет 9 255 см по Балтийской системе высот. Температура прогрелась до 17 градусов тепла.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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"По сравнению с прошлым днем, уровень половодья снизился еще на 3 см. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксированы. Но уровень опасности гидрологических явлений все еще остается I (желтый). Затопление поймы — высотой около 5 см", — рассказал Попко.

По его словам, промышленные объекты и жилые массивы Киева вне угрозы подтопления. Попко сообщил, что половодье уже практически заканчивается.

Он добавил, что предварительные прогнозы не предполагают существенного увеличения уровня воды в реке Днепр в пределах столицы.

Напомним, 18 мая по решению Киевского городского совета произошла дерусификация 26 городских объектов. В частности были переименованы некоторые станции метро.

Также мы писали, что Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице не планируют открывать пляжный сезон. Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.

Добавим, в Киевской области 160 предпринимателей получат от государства микрогранты на начало и развитие бизнеса по программе "Собственное дело". Свои бизнес-планы предприниматели могут представить через портал "Дія".

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