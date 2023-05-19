У КМВА розповіли, що водопілля в столиці вже закінчується

Чоловік та затоплена вулиця у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 19 травня, рівень води річки Дніпро у Києві поряд з мостом "Метро" становить 9 255 см за Балтійською системою висот. Температура прогрілася до 17 градусів тепла.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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"В порівнянні з минулим днем, рівень водопілля знизився ще на 3 см. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Але рівень небезпеки гідрологічних явищ все ще залишається І (жовтий). Затоплення заплави — висотою близько 5 см", — розповів Попко.

За його словами, промислові об’єкти і житлові масиви Києва поза загрозою підтоплення. Попко повідомив, що водопілля вже практично закінчується.

Він додав, що попередні прогнози не передбачають суттєвого збільшення рівня води в річці Дніпро в межах столиці.

Нагадаємо, 18 травня, за рішенням Київської міської ради відбулась дерусифікація 26 міських об’єктів. Зокрема, були перейменовані деякі станції метро.

Також ми писали, що Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці не планують відкривати пляжний сезон. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Додамо, у Київській області 160 підприємців отримають від держави мікрогранти на започаткування й розвиток бізнесу за програмою "Власна справа". Свої бізнес-плани підприємці можуть подати через портал "Дія".