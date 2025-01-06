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В сети показали, как хотели построить метро в Киеве в 1962 году

6 января 2025 08:34
Карина Приходько - Редактор
Метро в Киеве — фото строительства метрополитена в 1960-х годах
Люди в метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

В 1962 году метро в Киеве работало уже несколько лет и власти планировали масштабное развитие метрополитена. В частности, это касалось того, что хотели построить всего две ветки.

Соответствующие фотографии опубликовали в Facebook-странице сообщества "Фотозагадки Киева из прошлого".

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Как известно, метро в Киеве начало работу 6 ноября 1960 года. После этого предполагались нововведения, расширение и развитие.

Так, в группе опубликовали фото, где изображена карта маршрута, который хотели сделать в 1962 году.

метро в Киеве
Метрополитен в 1962 году в Киеве. Фото: Фотозагадки Киева из прошлого

Сравнивая карту маршрутов тогда и сейчас, видно, что в 1962 году было всего две ветки и станции некоторых линий подземки планировали строить по-другому.

маршрут метро в Києві
Схема линий метро в Киеве. Фото: КП "Киевский метрополитен"

Первым делом, это касается синей ветки. Тогда после остановки "Контрактовая площадь" должна была быть следующая станция "Стадион Спартак", а не "Тараса Шевченко". Кроме того, на то время в планах не было зеленой ветки.

Напомним, недавно в Киеве заговорили о повышении стоимости проезда в городском транспорте, в частности в метро и трамвае. Цену хотят поднять с 8 до 30 гривен.

Также мы писали, что во время войны метро служило для многих киевлян укрытием. Так, во время воздушных тревог сотни тысяч людей прятались от обстрелов в подземку.

Киев украинцы метро строительство общественный транспорт

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