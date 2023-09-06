В сети показали, как могли бы выглядеть станции столичного метро: эскизы проектов
В сети появились эскизы проектов, на которых показано, как выглядели бы станции киевского метро "Крещатик" и "Шулявская". Напомним, первую очередь столичного метрополитена открыли 6 ноября 1960 года.
Уникальные фото эскизов были опубликованы в местной группе в Facebook.
Эскизы проектов киевского метро
"Ежедневно проезжая станции столичной "подземки", мы даже не задумываемся о том, что привычные "Хрещатик" и "Шулявская" могли выглядеть иначе. Ведь их внутреннюю отделку выбирали из десятков вариантов эскизов", — говорится в сообщении.
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