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В сети показали, как могли бы выглядеть станции столичного метро: эскизы проектов

6 сентября 2023 08:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В сети показали, как могли бы выглядеть станции столичного метро: эскизы проектов
Киевский метрополитен. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В сети появились эскизы проектов, на которых показано, как выглядели бы станции киевского метро "Крещатик" и "Шулявская". Напомним, первую очередь столичного метрополитена открыли 6 ноября 1960 года.

Уникальные фото эскизов были опубликованы в местной группе в Facebook.

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"Ежедневно проезжая станции столичной "подземки", мы даже не задумываемся о том, что привычные "Хрещатик" и "Шулявская" могли выглядеть иначе. Ведь их внутреннюю отделку выбирали из десятков вариантов эскизов", — говорится в сообщении.

 

В сети показали, как могли бы выглядеть станции столичного метро. Фото: соцсети

 

В сети показали, как могли бы выглядеть станции столичного метро. Фото: соцсети

 

В сети показали, как могли бы выглядеть станции столичного метро. Фото: соцсети

 

В сети показали, как могли бы выглядеть станции столичного метро. Фото: соцсети

 

В сети показали, как могли бы выглядеть станции столичного метро. Фото: соцсети

 

В сети показали, как могли бы выглядеть станции столичного метро. Фото: соцсети

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