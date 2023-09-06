В сети показали, как могли бы выглядеть станции столичного метро: эскизы проектов

Киевский метрополитен. Фото: google.com

В сети появились эскизы проектов, на которых показано, как выглядели бы станции киевского метро "Крещатик" и "Шулявская". Напомним, первую очередь столичного метрополитена открыли 6 ноября 1960 года.

Уникальные фото эскизов были опубликованы в местной группе в Facebook.

Читайте также:

Эскизы проектов киевского метро

"Ежедневно проезжая станции столичной "подземки", мы даже не задумываемся о том, что привычные "Хрещатик" и "Шулявская" могли выглядеть иначе. Ведь их внутреннюю отделку выбирали из десятков вариантов эскизов", — говорится в сообщении.

В сети показали, как могли бы выглядеть станции столичного метро. Фото: соцсети

В сети показали, как могли бы выглядеть станции столичного метро. Фото: соцсети

В сети показали, как могли бы выглядеть станции столичного метро. Фото: соцсети

В сети показали, как могли бы выглядеть станции столичного метро. Фото: соцсети

В сети показали, как могли бы выглядеть станции столичного метро. Фото: соцсети

В сети показали, как могли бы выглядеть станции столичного метро. Фото: соцсети

Последние новости о киевском метрополитене

Столичная подземка получила 12 новых вагонов от Польши. Варшавский метрополитен передает столице 60 вагонов серии № 81, выведенных из эксплуатации в варшавской подземке.

В Киеве продолжается строительство продолжения зеленой ветки метрополитена от станции "Сырец" до Виноградара. Проект включает в себя станции "Мостицкая", "Проспект Правды" ("Варшавская") и "Виноградарь". Как продвигается строительство, рассказали в "Киевском метрополитене" для Новини.LIVE.

В сети появилась новая петиция — киевляне предлагают переименовать станцию столичного метро "Минская". Новым названием должна стать "Красная Рута".