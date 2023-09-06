У мережі показали, який вигляд могли б мати станції столичного метро: ескізи проєктів

Київський метрополітен. Фото: google.com

У мережі зʼявились ескізи проєктів, на яких показано, який вигляд могли б мати станції київського метро "Хрещатик" та "Шулявська". Нагадаємо, першу чергу столичного метрополітену відкрили 6 листопада 1960 року.

Унікальні фото ескізів опублікували в місцевій групі у Facebook.

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Ескізи проєктів київського метро

"Щодня проїжджаючи станції столичної "підземки", ми навіть не замислюємося про те, що звичні "Хрещатик" та "Шулявська" могли виглядати інакше. Адже їхнє внутрішнє оздоблення обирали з десятків варіантів ескізів", — йдеться в дописі.

У мережі показали, який вигляд могли б мати станції столичного метро. Фото: соцмережі

У мережі показали, який вигляд могли б мати станції столичного метро. Фото: соцмережі

У мережі показали, який вигляд могли б мати станції столичного метро. Фото: соцмережі

У мережі показали, який вигляд могли б мати станції столичного метро. Фото: соцмережі

У мережі показали, який вигляд могли б мати станції столичного метро. Фото: соцмережі

У мережі показали, який вигляд могли б мати станції столичного метро. Фото: соцмережі

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