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У мережі показали, який вигляд могли б мати станції столичного метро: ескізи проєктів

6 вересня 2023 08:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У мережі показали, який вигляд могли б мати станції столичного метро: ескізи проєктів
Київський метрополітен. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У мережі зʼявились ескізи проєктів, на яких показано, який вигляд могли б мати станції київського метро "Хрещатик" та "Шулявська". Нагадаємо, першу чергу столичного метрополітену відкрили 6 листопада 1960 року.

Унікальні фото ескізів опублікували в місцевій групі у Facebook.

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"Щодня проїжджаючи станції столичної "підземки", ми навіть не замислюємося про те, що звичні "Хрещатик" та "Шулявська" могли виглядати інакше.  Адже їхнє внутрішнє оздоблення обирали з десятків варіантів ескізів", — йдеться в дописі.

 

У мережі показали, який вигляд могли б мати станції столичного метро. Фото: соцмережі

 

У мережі показали, який вигляд могли б мати станції столичного метро. Фото: соцмережі

 

У мережі показали, який вигляд могли б мати станції столичного метро. Фото: соцмережі

 

У мережі показали, який вигляд могли б мати станції столичного метро. Фото: соцмережі

 

У мережі показали, який вигляд могли б мати станції столичного метро. Фото: соцмережі

 

У мережі показали, який вигляд могли б мати станції столичного метро. Фото: соцмережі

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