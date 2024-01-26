В метро Киева назвали предварительную причину аварии между станциями "Лыбидская" и "Демеевская"

Метро Киева. Фото: Новини.LIVE

Главный инженер метрополитена Киева Виктор Выговский назвал предварительную причину аварии между станциями "Лыбидская" и "Демеевская". По его словам, это некачественные проектные и строительные решения.

Об этом Виктор Выговский сказал в тоннеле метро, где находятся журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Авария в метро Киева

Выговский подчеркнул, что на данный момент проектно-сметной документации еще нет. Сейчас проведены исследования, которые обрабатываются. Окончательные выводы будут позже.

"Метрополитен обратился к научно-исследовательской судебно-экспертной организации о необходимости проведения исследований и обследований по определению причин сложившейся ситуации. На сегодня мы получили от них заключение о причинах и обстоятельствах возникновения ситуации. Причиной являются некачественные проектные и строительные решения", — рассказал Выговский.

По его словам, уточнения будут после того, как они разработают котлован, дойдут до тоннеля и посмотрят его извне.

"Материалы, из которых производится метрополитен, должны предусматривать эксплуатацию в течение 250 лет", — добавил он.

Напомним, в тоннеле метро Киева между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская" продолжаются ремонтные работы. Сейчас там зафиксирована одна авария.

Также мы писали, что в Киеве специалисты обследовали подземный переход на станции метро "Святошин". Накануне жители столицы заметили в вестибюле трещины.