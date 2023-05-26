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В метро Киева произошел сбой: подробности

26 мая 2023 09:05
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В метро Киева произошел сбой: подробности
Человек оплачивает проезд в киевском метро. Фото: КП "Киевский метрополитен"
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Киевская городская государственная администрация сообщает, что на некоторых станциях метро временно не работает QR-код. Однако оплатить проезд можно иными способами.

Об этом сообщает КГГА.

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Подробности

В КГГА отмечают, что на некоторых станциях не работает QR-код. Но без паники, ведь оплатить проезд можно следующими способами:

  • транспортной картой
  • бесконтактной банковской картой
  • мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

"Проблема временная, специалисты уже работают на восстановлением сервиса", — отметили в КГГА.

 

Напомним, ранее мы писали, что в Киевском городском совете лишили Леонида Брежнева звание почетного гражданина Киева. Решение коснулось и остальных членов коммунистической партии бывшего СССР. Такое звание было отобрано у Брежнева и других членов-участников бывшего советского союза. Решение было принято с целью осуждения деятельности коммунистического тоталитарного режима.

С 22 мая общественный транспорт в Киеве работать в новом режиме. После оглашения воздушной тревоги пассажиров будут довозить до ближайшего укрытия.

Также мы писали, будет запрещен заезд крупногабаритного транспорта в Киев во время воздушной тревоги. Это решение принял Совет обороны столицы.

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